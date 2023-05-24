إجراءات حكومية عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. تعرف عليها

اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين قبل عيد الاضحى ، من بينها الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين.

كما قامت الحكومة بالإفراجات عن 8 مليون طن من الأعلاف، على مستوى الذرة وفول الصويا، وتلجأ وزارة الزراعة إلى تطبيق الزراعة التعاقدية لزراعة الذرة وفول الصويا، وتحقيق هامش ربح للفلاح.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الإفراجات التي فقامت بها الدولة وصلت إلى 225 ألف طن تم الإفراج عنه من الأعلاف خلال الإسبوع الأخير.

وأكد في تصريحات تلفزيونية له أن الدولة الأن تلجأ للزراعة التعاقدية لزراعة الذرة وفول الصويا، وتحقيق هامش ربح للفلاح.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أنه نحاول من خلال الوزارة زيادة حجم المعروض والقوة الإنتاجية لتأمين إحتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن هناك تحديات تواجه الإنتاج الحيواني في مصر.

وأشار محمد القرش إلى ان كيلو اللحوم بالمنافذ من 200 إلى 220 جنيه، مؤكدا انه تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 الف رأس للذبح الفوري.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن :" أنتاج مصر يغطي 60% من حاجة السوق من اللحوم، بدلا من 45% من حاجة السوق المحلي خلال السنوات الماضية.

وتابع في تصريحات له : 40% من حاجة السوق يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الأسعار اللحوم المستوردة تختلف من منشأ لآخر، موضحًا أن اللحوم البلدي أغلى سعرا في الأسواق.

وأشار إلي أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ225 جنيه، وهذه اللحوم من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، كما أن وصول سعر اللحمة عند الجزارين إلى 400 جنيه، أمر مبالغ فيها منوهًا إلى أن سعر كيلو اللحمة القائم بـ140 جنيها.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.