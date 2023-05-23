مرتبه 3000 جنيه وعليه 14 ألفا!!.. القصة الكاملة لأزمة الضرائب في واقعة هروب لاعب المصارعة

أثار هروب لاعب المصارعة المصري أحمد بغدودة جدلا واسعا، وذلك عقب اختفائه من معسكر منتخب مصر في تونس، خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة جدلا واسعا.

وقال محمود السيد السكرتير العام لـ الاتحاد المصري للمصارعة: "أحمد بغدودة لاعب واعد ويتم إعداده لأولمبياد باريس وكان متواجدا معنا في بطولة أفريقيا وحصل على الميدالية الفضية ثم فوجئنا بعدم تواجده داخل البعثة".

وأضاف محمود السيد: "رئيس الاتحاد بدأ في اتخاذ الإجراءات الأمنية للتعرف على مكان تواجد اللاعب، وعند دخول غرفة اللاعب لم نجد شنطة اللاعب وتم إبلاغ السلطات في تونس، وكذلك تم إبلاغ السفارة المصرية ".

وتابع محمود السيد: "علمنا أن اللاعب سافر إلى باريس من تونس، وتواصلنا مع الاتحاد الدولي لتنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر "، مضيفا: "تم تحرير محضر بالواقعة في تونس وجاري التحقيق في الأمر".

كما تابع محمود السيد: "اللاعب معه فيزا اتحاد أوروبي تمكنه من السفر إلى باريس"، مضيفا: "من المؤكد أن الواقعة مدبرة منذ فترة".

وكشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة، في قضية هروب لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال الشاذلي: الوزير اتصل بالسفير المصري في تونس، وعلم أن اللاعب سافر بناءً على التأشيرة على جواز السفر الخاصة به مع اتحاد المصارعة خلال سفره من قبل للمشاركة في بطولات في دول أوروبية".

وأضاف الشاذلي: "علمنا أن أحمد بغدودة ذهب إلى فرنسا، وهو لا يرد على الهاتف ولم يستطع أحد التواصل معه حتى الآن".

وتابع: "هناك لجنة مشكلة من وزير الرياضة ومن جهات الشؤون القانونية لكشف ملابسات ما حدث، وعلمنا أنه حصل على جواز سفره من أعضاء البعثة؛ من أجل تغيير عملات وشراء هدايا، وستبحث اللجنة إن كان ذلك مخالفة من عدمه".

وتابع: "نحن (وزارة الرياضة) نساعد اللاعبين على الاحتراف ولكن دون أن يكون هناك خطوة من اللاعب لتمثيل أي دولة أخرى خلاف مصر".

وأشار الشاذلي إلى اتخاذ وزارة الرياضة إجراءات داعمة للرياضيين الدوليين، مضيفًا أنه "لا توجد دول كثيرة في العالم تعطي مرتبات شهرية للاعبين، ومشروع البطل الأولمبي ينتمي إليه 1600 لاعب يشارك في المنافسات الرسمية يحصلون على مرتبات شهرية من الوزارات، وذلك من أجل مساعدته".

وعن أزمة مرتب وضرائب اللاعب، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها حقيقة خصم 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية .

وأكدت الضرائب أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب رسميا وتوضيح الأمر ، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 .

وتابع: المستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر ، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل ، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة .

وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال ، وتم إرجاؤها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.



وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

