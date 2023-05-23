عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

صدى البلد

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية توضيحا عاجل بشأن راتب لاعب المصارعة «أحمد فؤاد بغدوده.

وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها، إنه تم التواصل مع الإتحاد المصري للمصارعة، الذي قام بتوضيح الأمر رسميًا للمصلحة.

txt

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

txt

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

txt

عائد ثابت شهري وسنوي.. التعمير والإسكان يقدم شهادة إدخار بفائدة متميزة

وأوضحت أن اللاعب «أحمد فؤاد بغدوده» يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا من الإتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الإتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب 18 ألف جنيه عن 6 أشهر.

وتابع : تم خصم 10% كضريبة كسب عمل بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

ووفقا لبيان الضرائب:"كان على اللاعب مبلغ 13680 جنيها رسوم إنتقاله من مركز شباب بيلا؛ للانضمام للمشروع القومي للموهبة، في ضوء اللائحة الداخلية للإتحاد التي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الإنتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرًا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الضرائب الإتحاد المصرى للمصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

المركزي يتلقى إشادات واسعة بالتنظيم الاستثنائي لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير المالية: حريصون على استكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد

محافظ البنك المركزي: 30 مليار دولار حجم التمويل الموجه لأفريقيا للمناخ

الضرائب: الإيصال الإلكتروني ملزم من منتصف إبريل الماضي

ترشيحاتنا

حقي خدته شتايم.. اعترافات سائق شركة توصيل متهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ