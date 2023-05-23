توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية توضيحا عاجل بشأن راتب لاعب المصارعة «أحمد فؤاد بغدوده.

وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها، إنه تم التواصل مع الإتحاد المصري للمصارعة، الذي قام بتوضيح الأمر رسميًا للمصلحة.

وأوضحت أن اللاعب «أحمد فؤاد بغدوده» يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا من الإتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الإتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب 18 ألف جنيه عن 6 أشهر.

وتابع : تم خصم 10% كضريبة كسب عمل بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

ووفقا لبيان الضرائب:"كان على اللاعب مبلغ 13680 جنيها رسوم إنتقاله من مركز شباب بيلا؛ للانضمام للمشروع القومي للموهبة، في ضوء اللائحة الداخلية للإتحاد التي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الإنتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرًا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .