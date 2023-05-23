عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

لاعب المصارعة
لاعب المصارعة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية .

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت جديدة.. ووزارة الشباب الرياضة تعلق على هروب اللاعب

رئيس اتحاد المصارعة: من المتوقع التلاعب بمخ بغدودة ليهرب إلى فرنسا

وأكدت الضرائب أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة ، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر ، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر ، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل ، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة ، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة  ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال ، وتم إرجاؤها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.


وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

احمد بغدودة إتحاد المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الاتحاد المصري الضرائب المصرية الضرائب المستحقات المالية المستحقات رئيس اتحاد المصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير المالية: حريصون على استكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد

محافظ البنك المركزي: 30 مليار دولار حجم التمويل الموجه لأفريقيا للمناخ

الضرائب: الإيصال الإلكتروني ملزم من منتصف إبريل الماضي

سعر الذهب عيار 21 اليوم 23-5-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2023

ترشيحاتنا

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطن فلسطيني من قرية جلمة بنابلس

البنك الأفريقي: زيادة تمويلات المياه في برنامج نُوَفِّي إلى 2.2 مليار دولار

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

هدوء في الامتحانات.. 50 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلوم بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ