والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت جديدة.. ووزارة الشباب الرياضة تعلق على هروب اللاعب

أثارت أزمة المصارع أحمد بغدودة الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية ونرصد لكم ما قالته وزارة الشباب والرياضة وكيف برر اتحاد المصارعة الواقعة ورأي والد المصارع في الهروب للخارج والامتناع عن تمثيل المنتخب المصري في المحافل الدولية.

كواليس هروب أحمد بغدودة من تونس.. وتعليق مثير لـ أحمد موسى



كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

اتحاد المصارعة يكشف كواليس هروب أحمد بغدودة

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب.

وأضاف إبراهيم عادل، مساء الإثنين، أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل صرف نقود، كما ادعى، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.



وتابع عادل، أن أحمد بغدودة كان عليه سُلف بقيمة 12 ألف جنيه تم خصمها منه بعد فوزه ببطولة تونس، وحصل على 2200 جنيه بعد حصده الميدالية الفضية؛ وذلك عقب خصم مستحقات الاتحاد التي كانت عليه، لافتًا إلى أن اللاعب كان تعهد للسكرتير العام للاتحاد بسداد المبلغ الذي كان مستحقًا عليه؛ ليتم خصم المبلغ بعد البطولة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد بغدودة كان يتسلم زيه الرياضي كاملًا؛ ولم يواجه أي تقصير من ناحية اتحاد المصارعة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتمكن من التواصل مع اللاعب بعد سفره إلى باريس.

أحمد موسى: العيال بيطفشوا مننا علشان مش بنديهم فلوس؟

وفي السياق، علّق الإعلامي أحمد موسى على هذه الواقعة، قائلاً: «البعثة دوروا ملقوش أحمد بغدودة؛ والبعثة دورت واكتشفوا إن أحمد سافر فرنسا». ووجه أحمد موسى حديثه لـ إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بالقول: «العيال بيطفشوا مننا علشان مش بنديهم فلوس؟».

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة



ردّ فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، على ما أُثير عن هروب نجله عقب انتهاء بطولة اتحاد المصارعة في تونس؛ بعد حصده الميدالية الفضية؛ وحصوله على المركز الثاني.

وقال فؤاد بغدودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يتلق أي اتصال من ابنه ولا يعلم عنه شيئًا، حتى الأن؛ مؤكدًا أن آخر تواصل بينهما جرى حين كان ابنه في الفندق بتونس بعد حصوله على الميدالية الفضية.



وأضاف والد أحمد بغدودة، أن نجله لعب 3 مباريات في تونس بعدما تعرض لإصابة في قدمه، ويتقاضى 2200 جنيه من المشروع القومي للرياضة عبر البريد المصري؛ وأنه (الأب) يملك إيصالات بهذه التحويلات.

وتابع والد أحمد بغدودة، أن ابنه حصل على مكافأة بطولة تونس وقيمتها 16 ألف جنيه؛ حصل أحمد منها على 1200 جنيه فقط، موضحًا أنه لم يتلق أي اتصالات من اتحاد المصارعة ليطمئنوه على ابنه أحمد، مضيفًا: «أنا مش متأكد إن ابني راح فرنسا».

وأوضح فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن نجله تعرض لافتراءات؛ مؤكدًا أنه لا يحصل على راتب 7 آلاف جنيه شهريًا من اتحاد المصارعة المصري.

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

علق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على أزمة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة، وسفره إلى فرنسا، من مطار تونس»، مؤكدًا أنه لا يمكن القول أن اللاعب هرب من معسكر المنتخب.

أزمة اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الشباب تدعم جميع اللاعبين في مختلف الألعاب، للاحتراف الخارجي، وليس اللعب تحت علم دول أخرى.

وتابع : هناك 120 مركزا تابعة لمشروع القومي للبطل الأوليمبي، منوهًا إلى أن أحمد فؤاد لاعب منتخب الوطني يحصل على راتب شهري، وذلك بعد قرار وزير الرياضة بمنح مرتب 8 آلاف مرتب شهري لأي لاعب ضمن مشروع البطل الأوليمبي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية.

منح راتب شهري لـ أحمد فؤاد بغدودة

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ 1 يوليو الماضي وزير الرياضة أصدر قرار بصرف مرتب للاعب الأوليمبي، كما أن هناك 1600 لاعب أوليمبي ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، وهؤلاء يحصلون على مرتب شهري، ولكن الوزارة لا تقدر على توفير بمبالغ كبيرة.

وأكمل: أحمد فؤاد بغدودة معه تأشيرة «شينجن»، وهذا الأمر سهل عليه السفر من مطار قرطاج إلى أوروبا.



وأفاد الشاذلي، أن هناك 970 بعثة رياضية مصرية بمختلف الألعاب شاركت في بطولات دولية، وهذا البعثات حصلت على 1150 ميدالية مختلفة

وأكد الشاذلي، أن المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين تكون على أساس البطولة التي يشارك فيها، وتختلف من بطولة لأخرى، كما أن هناك تحقيق يجري الآن من قبل وزارة الرياضة، بالتنسيق مع السلطات التونسية حول واقعة أحمد فؤاد بغداد لاعب فريق المصارعة، والوقوف على آخر المستجدات.

وأفاد الشاذلي، أن الوزارة كانت تعد أحمد لكي يمثل مصر في البطولات الدولية، منوهًا إلى أن وزير الشباب الرياضة أمر بتشكيل لجنة للوقوف على كافة ملابسات اللاعب أحمد فؤاد، والتأكد من حقيقة مشاركة اللاعب في البطولة هو ومصاب.

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية









كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.



اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه



كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إنه بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب.

وأضاف إبراهيم عادل، أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل صرف نقود، كما ادعى، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.

وتابع عادل، أن أحمد بغدودة كان عليه سُلف بقيمة 12 ألف جنيه تم خصمها منه بعد فوزه ببطولة تونس، وحصل على 2200 جنيه بعد حصده الميدالية الفضية؛ وذلك عقب خصم مستحقات الاتحاد التي كانت عليه، لافتًا إلى أن اللاعب كان تعهد للسكرتير العام للاتحاد بسداد المبلغ الذي كان مستحقًا عليه؛ ليتم خصم المبلغ بعد البطولة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، أن أحمد بغدودة كان يتسلم زيه الرياضي كاملًا؛ ولم يواجه أي تقصير من ناحية اتحاد المصارعة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتمكن من التواصل مع اللاعب بعد سفره إلى باريس.



