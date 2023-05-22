عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

بغدودة
بغدودة

علق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على أزمة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة، وسفره إلى فرنسا، من مطار تونس»، مؤكدًا أنه لا يمكن القول أن اللاعب هرب من معسكر المنتخب.

أزمة اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الشباب تدعم جميع اللاعبين في مختلف الألعاب، للاحتراف الخارجي، وليس اللعب تحت علم دول أخرى.

وتابع : هناك 120 مركزا تابعة لمشروع القومي للبطل الأوليمبي، منوهًا إلى أن أحمد فؤاد لاعب منتخب الوطني يحصل على راتب شهري، وذلك بعد قرار وزير الرياضة بمنح مرتب 8 آلاف مرتب شهري لأي لاعب ضمن مشروع البطل الأوليمبي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية.

منح راتب شهري لـ أحمد فؤاد بغدودة

وأضاف الشاذلي،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ 1 يوليو الماضي وزير الرياضة أصدر قرار بصرف مرتب للاعب الأوليمبي، كما أن هناك 1600 لاعب أوليمبي ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، وهؤلاء يحصلون على مرتب شهري، ولكن الوزارة لا تقدر على توفير بمبالغ كبيرة.

وأكمل: أحمد فؤاد بغدودة معه تأشيرة «شينجن»، وهذا الأمر سهل عليه السفر من مطار قرطاج إلى أوروبا.


وأفاد الشاذلي، أن هناك 970 بعثة رياضية مصرية بمختلف الألعاب شاركت في بطولات دولية، وهذا البعثات حصلت على 1150 ميدالية مختلفة

 

وأكد الشاذلي، أن المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين تكون على أساس البطولة التي يشارك فيها، وتختلف من بطولة لآخرى، كما أن هناك تحقيق يجري الآن من قبل وزارة الرياضة، بالتنسيق مع السلطات التونسية حول واقعة أحمد فؤاد بغداد لاعب فريق المصارعة، والوقوف على آخر المستجدات.

وأفاد الشاذلي، أن الوزارة كانت تعد أحمد لكي يمثل مصر في البطولات الدولية، منوهًا إلى أن وزير الشباب الرياضة أمر بتشكيل لجنة للوقوف على كافة ملابسات اللاعب أحمد فؤاد، والتأكد من حقيقة مشاركة اللاعب في البطولة هو ومصاب.

أحمد موسى أحمد فؤاد بغدودة احمد بغدودة الإتحاد المصرى للمصارعة الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

ترشيحاتنا

معارك باخموت الدامية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها

قبل حصاده.. مستوطنون يحرقون أراضي فلسطينية مزروعة بالقمح في سهل رامين

مفيش معلومات.. عوض تاج الدين يعلق علي تصريح الصحة العالمية حول الوباء الجديد

السعودية.. القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

حفيد علي الكسار يكشف تفاصيل وفاة والده دهسا 3 مرات تحت سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ