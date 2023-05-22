الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

علق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على أزمة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة، وسفره إلى فرنسا، من مطار تونس»، مؤكدًا أنه لا يمكن القول أن اللاعب هرب من معسكر المنتخب.

أزمة اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الشباب تدعم جميع اللاعبين في مختلف الألعاب، للاحتراف الخارجي، وليس اللعب تحت علم دول أخرى.

وتابع : هناك 120 مركزا تابعة لمشروع القومي للبطل الأوليمبي، منوهًا إلى أن أحمد فؤاد لاعب منتخب الوطني يحصل على راتب شهري، وذلك بعد قرار وزير الرياضة بمنح مرتب 8 آلاف مرتب شهري لأي لاعب ضمن مشروع البطل الأوليمبي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية.

منح راتب شهري لـ أحمد فؤاد بغدودة

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ 1 يوليو الماضي وزير الرياضة أصدر قرار بصرف مرتب للاعب الأوليمبي، كما أن هناك 1600 لاعب أوليمبي ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، وهؤلاء يحصلون على مرتب شهري، ولكن الوزارة لا تقدر على توفير بمبالغ كبيرة.

وأكمل: أحمد فؤاد بغدودة معه تأشيرة «شينجن»، وهذا الأمر سهل عليه السفر من مطار قرطاج إلى أوروبا.



وأفاد الشاذلي، أن هناك 970 بعثة رياضية مصرية بمختلف الألعاب شاركت في بطولات دولية، وهذا البعثات حصلت على 1150 ميدالية مختلفة

وأكد الشاذلي، أن المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين تكون على أساس البطولة التي يشارك فيها، وتختلف من بطولة لآخرى، كما أن هناك تحقيق يجري الآن من قبل وزارة الرياضة، بالتنسيق مع السلطات التونسية حول واقعة أحمد فؤاد بغداد لاعب فريق المصارعة، والوقوف على آخر المستجدات.

وأفاد الشاذلي، أن الوزارة كانت تعد أحمد لكي يمثل مصر في البطولات الدولية، منوهًا إلى أن وزير الشباب الرياضة أمر بتشكيل لجنة للوقوف على كافة ملابسات اللاعب أحمد فؤاد، والتأكد من حقيقة مشاركة اللاعب في البطولة هو ومصاب.