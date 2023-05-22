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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

اللاعب أحمد فؤاد
اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن خروج اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني وزن 63 كجم.

تفاصيل هروب لاعب المصارعة احمد بغدودة من معسكره 

أكد محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، أن هروب بغدودة لاعب المصارعة إلى فرنسا، غريب علينا رغم وجود كل الدعم للاعبين.

وأوضح السيد، في تصريحات تلفيزيونية: "اللاعبون لديهم راتب شهري ودعم مادي على كل المستويات، ولكن هروبه في الوقت الحالي غريب".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

هروب لاعب المصارعة احمد بغدودة أحمد فؤاد بغدودة هروب احمد بغدودة

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