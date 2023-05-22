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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة

صدى البلد

ردّ فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، على ما أُثير عن هروب نجله عقب انتهاء بطولة اتحاد المصارعة في تونس؛ بعد حصده الميدالية الفضية؛ وحصوله على المركز الثاني.

رد والد بغدودة على أحاديث هروب ابنه

وقال فؤاد بغدودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يتلق أي اتصال من ابنه ولا يعلم عنه شيئًا، حتى الأن؛ مؤكدًا أن آخر تواصل بينهما جرى حين كان ابنه في الفندق بتونس بعد حصوله على الميدالية الفضية.

وأضاف والد أحمد بغدودة، مساء اليوم الإثنين، أن نجله لعب 3 مباريات في تونس بعدما تعرض لإصابة في قدمه، ويتقاضى 2200 جنيه من المشروع القومي للرياضة عبر البريد المصري؛ وأنه (الأب) يملك إيصالات بهذه التحويلات.

والد أحمد بغدودة: مش متأكد إن ابني راح فرنسا

وتابع والد أحمد بغدودة، أن ابنه حصل على مكافأة بطولة تونس وقيمتها 16 ألف جنيه؛ حصل أحمد منها على 1200 جنيه فقط، موضحًا أنه لم يتلق أي اتصالات من اتحاد المصارعة ليطمئنوه على ابنه أحمد، مضيفًا: «أنا مش متأكد إن ابني راح فرنسا».

وأوضح  فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن نجله تعرض لافتراءات؛ مؤكدًا أنه لا يحصل على راتب 7 آلاف جنيه شهريًا من اتحاد المصارعة المصري.

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