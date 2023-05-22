كواليس هروب أحمد بغدودة من تونس.. وتعليق مثير لـ أحمد موسى

كشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

اتحاد المصارعة يكشف كواليس هروب أحمد بغدودة

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب.

وأضاف إبراهيم عادل، مساء اليوم الإثنين، أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل صرف نقود، كما ادعى، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.

اتحاد المصارعة: اللاعب كان يتسلم زيه الرياضي كاملاً

وتابع عادل، أن أحمد بغدودة كان عليه سُلف بقيمة 12 ألف جنيه تم خصمها منه بعد فوزه ببطولة تونس، وحصل على 2200 جنيه بعد حصده الميدالية الفضية؛ وذلك عقب خصم مستحقات الاتحاد التي كانت عليه، لافتًا إلى أن اللاعب كان تعهد للسكرتير العام للاتحاد بسداد المبلغ الذي كان مستحقًا عليه؛ ليتم خصم المبلغ بعد البطولة.



وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد بغدودة كان يتسلم زيه الرياضي كاملًا؛ ولم يواجه أي تقصير من ناحية اتحاد المصارعة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتمكن من التواصل مع اللاعب بعد سفره إلى باريس.

أحمد موسى: العيال بيطفشوا مننا علشان مش بنديهم فلوس؟



وفي السياق، علّق الإعلامي أحمد موسى على هذه الواقعة، قائلاً: «البعثة دوروا ملقوش أحمد بغدودة؛ والبعثة دورت واكتشفوا إن أحمد سافر فرنسا». ووجه أحمد موسى حديثه لـ إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بالقول: «العيال بيطفشوا مننا علشان مش بنديهم فلوس؟».