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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد المصارعة: من المتوقع التلاعب بمخ بغدودة ليهرب إلى فرنسا

أحمد بغدودة لاعب
أحمد بغدودة لاعب المصارعة العالمي

كشف اللواء عصام النوار رئيس أتحاد المصارعة، إن  أحمد بغدودة من الشخصيات المهذبة  في المنتخب و ليس عليه أي غبار، فلم يتم توقيع عقوبات عليه من قبل ولا يصدر منه أي مشكلات فهو اخلاقيا يتمتع بخلق طيب وممتاز وولد مهذب، مضيفا أنه متميز في لعبة المصارعة وبطل واعد.

وأكد " النوار" خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي " تامر أمين" ببرنامج " آخر النهار" المذاع  على فضائية" النهار" أن بغدودة لم يتسبب فى أي مشكلات  سواء فى البطولات أو المنتخب، و كان يمارس اللعبه ف كرواتيا.

 

وأردف النوار، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.


وأضاف،  أن بغدودة لاعب مصارعة متميز جدا و حقق مراكز فى الناشئين  و الكبار، ووزارة الشباب و الرياضة موفرة كل الدعم ووفرت مرتبات للاعبي المصارعة وهذا أمرا جديدا على لاعبي المصارعة.


وأكمل،  أنه لم يكن متوقع هروب أحمد بغدودة وسافر من قبل لدول الاتحاد الأوروبي ولم يهرب، مضيفا إنه لم يلتقي أي شكوي من اللاعب طوال فترة أنضمامه للمنتخب وهروبه كان غير متوقعا، و أنه من المتوقع أن بغدودة تلاعب بمخه حتي يهرب إلي باريس.

 

 

اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة احمد بغدودة تامر امين البطولات المنتخب

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