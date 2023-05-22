عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من وزارة الشباب والرياضة على هروب بغدودة

صدى البلد

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "المشروع القومي للبطل الأولمبي يقام في مصر منذ 3 مواسم لتجهيز بطل أولمبي، وأحمد بغدودة منضم منذ شهرين وكان في بداية خطة التطوير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قوية بعد هروبه".

وأضاف محمد الشاذلي: "هناك دعم كامل من الدولة للاعبين سواء بمعسكرات داخلية أو خارجية وإقامة احتكاكات قوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات ثابتة للاتحادات، رغم أنه كان لم يتم صرف أي مرتبات في أوقات سابقة".

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "هناك استياء داخل الألعاب الأولمبية من وسائل الإعلام لعدم التحدث عن اللاعبين الحاصلين على الميداليات وإلقاء الضوء عليهم".

وقال الشاذلي: "بغدودة هرب إلى فرنسا خاصةً أنه كان يملك تأشيرة شينجل، وتواصلنا مع السلطات الخارجية لأن هدفنا الإطمئنان على اللاعب، وهناك لاعبين آخرين حققوا ميداليات ما يقرب من 70 ميدالية في تونس".

واختتم: "الحديث عن خصم 14 ألف جنيه من اللاعب كضرائب غير صحيح، والمرتبات يتم صرفها حسب تصنيفه وبعض الحسابات الأخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

لا نستحق الفوز .. تعليق مثير من خالد الغندور على تعادل الزمالك مع الداخلية

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رد فعل الفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

مفاتيح وأصول حسن الخلق.. كيف تعرف عيوب نفسك؟

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ