قرار عاجل من وزارة الشباب والرياضة على هروب بغدودة

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "المشروع القومي للبطل الأولمبي يقام في مصر منذ 3 مواسم لتجهيز بطل أولمبي، وأحمد بغدودة منضم منذ شهرين وكان في بداية خطة التطوير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قوية بعد هروبه".

وأضاف محمد الشاذلي: "هناك دعم كامل من الدولة للاعبين سواء بمعسكرات داخلية أو خارجية وإقامة احتكاكات قوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات ثابتة للاتحادات، رغم أنه كان لم يتم صرف أي مرتبات في أوقات سابقة".

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "هناك استياء داخل الألعاب الأولمبية من وسائل الإعلام لعدم التحدث عن اللاعبين الحاصلين على الميداليات وإلقاء الضوء عليهم".

وقال الشاذلي: "بغدودة هرب إلى فرنسا خاصةً أنه كان يملك تأشيرة شينجل، وتواصلنا مع السلطات الخارجية لأن هدفنا الإطمئنان على اللاعب، وهناك لاعبين آخرين حققوا ميداليات ما يقرب من 70 ميدالية في تونس".

واختتم: "الحديث عن خصم 14 ألف جنيه من اللاعب كضرائب غير صحيح، والمرتبات يتم صرفها حسب تصنيفه وبعض الحسابات الأخرى".