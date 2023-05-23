أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة، في قضية هروب لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، الوزير اتصل بالسفير المصري في تونس، وعلم أن اللاعب سافر بناءً على التأشيرة على جواز السفر الخاصة به مع اتحاد المصارعة خلال سفره من قبل للمشاركة في بطولات في دول أوروبية".

وأضاف الشاذلي: "علمنا أن أحمد بغدودة ذهب إلى فرنسا، وهو لا يرد على الهاتف ولم يستطع أحد التواصل معه حتى الآن".

وتابع قائلًا: "هناك لجنة مشكلة من وزير الرياضة ومن جهات الشؤون القانونية لكشف ملابسات ما حدث، وعلمنا أنه حصل على جواز سفره من أعضاء البعثة؛ من أجل تغيير عملات وشراء هدايا، وستبحث اللجنة إن كان ذلك مخالفة من عدمه".

ومضى يقول: "نحن (وزارة الرياضة) نساعد اللاعبين على الاحتراف ولكن دون أن يكون هناك خطوة من اللاعب لتمثيل أي دولة أخرى خلاف مصر".

وأشار الشاذلي إلى اتخاذ وزارة الرياضة إجراءات داعمة للرياضيين الدوليين، مضيفًا أنه "لا توجد دول كثيرة في العالم تعطي مرتبات شهرية للاعبين مشروع البطل الأولمبي ينتمي إليه 1600 لاعب يشارك في المنافسات الرسمية يحصلون على مرتبات شهرية من الوزارات، وذلك من أجل مساعدته".

تعليق متحدث وزارة الرياضة على هروب بغدودة

وأوضح متحدث الوزارة أن مرتب اللاعب الواعد من 3000 إلى 4000 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن بغدودة انضم للمشروع القومي من شهرين وبدأ يحصل مؤخرًا على مرتبات شهرية.

وحول واقعة خصم 14000 جنيه ضرائب من اللاعب، من مكافأة 16000 جنيه كما سرد والد اللاعب، أوضح الشاذلي أن اللاعب كان يعمل لدى نادي مركز شباب بيلا، وكان له مستحقات على اللاعب تصل إلى 13800 جنيه، وذلك نظير الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأضاف الشاذلي أن اللاعب كان من المفترض أن يحصل على ورقة الاستغناء الخاصة به ويدفع المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك، ووفقًا لما أورده الاتحاد المصري للمصارعة للوزارة، فإن اللاعب مضى على تعهد بأن يتم تحصيل هذا المبلغ من مستحقاته لدى الاتحاد، وهو ما حدث، بعد حصوله على أول مكافأة له.