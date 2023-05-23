عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

صدى البلد

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة، في قضية هروب لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، الوزير اتصل بالسفير المصري في تونس، وعلم أن اللاعب سافر بناءً على التأشيرة على جواز السفر الخاصة به مع اتحاد المصارعة خلال سفره من قبل للمشاركة في بطولات في دول أوروبية".

وأضاف الشاذلي: "علمنا أن أحمد بغدودة ذهب إلى فرنسا، وهو لا يرد على الهاتف ولم يستطع أحد التواصل معه حتى الآن".

وتابع قائلًا: "هناك لجنة مشكلة من وزير الرياضة ومن جهات الشؤون القانونية لكشف ملابسات ما حدث، وعلمنا أنه حصل على جواز سفره من أعضاء البعثة؛ من أجل تغيير عملات وشراء هدايا، وستبحث اللجنة إن كان ذلك مخالفة من عدمه".

ومضى يقول: "نحن (وزارة الرياضة) نساعد اللاعبين على الاحتراف ولكن دون أن يكون هناك خطوة من اللاعب لتمثيل أي دولة أخرى خلاف مصر".

وأشار الشاذلي إلى اتخاذ وزارة الرياضة إجراءات داعمة للرياضيين الدوليين، مضيفًا أنه "لا توجد دول كثيرة في العالم تعطي مرتبات شهرية للاعبين مشروع البطل الأولمبي ينتمي إليه 1600 لاعب يشارك في المنافسات الرسمية يحصلون على مرتبات شهرية من الوزارات، وذلك من أجل مساعدته".

تعليق متحدث وزارة الرياضة على هروب بغدودة

وأوضح متحدث الوزارة أن مرتب اللاعب الواعد من 3000 إلى 4000 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن بغدودة انضم للمشروع القومي من شهرين وبدأ يحصل مؤخرًا على مرتبات شهرية.

وحول واقعة خصم 14000 جنيه ضرائب من اللاعب، من مكافأة 16000 جنيه كما سرد والد اللاعب، أوضح الشاذلي أن اللاعب كان يعمل لدى نادي مركز شباب بيلا، وكان له مستحقات على اللاعب تصل إلى 13800 جنيه، وذلك نظير الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأضاف الشاذلي أن اللاعب كان من المفترض أن يحصل على ورقة الاستغناء الخاصة به ويدفع المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك، ووفقًا لما أورده الاتحاد المصري للمصارعة للوزارة، فإن اللاعب مضى على تعهد بأن يتم تحصيل هذا المبلغ من مستحقاته لدى الاتحاد، وهو ما حدث، بعد حصوله على أول مكافأة له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ