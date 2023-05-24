الإفراج عن 170 ألف ماشية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

اتخذت الدولة إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم في الأسواق، من بينها الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري

بالإضافة إلى الإفراجات التي فقامت بها الدولة وصلت إلى 8 مليون طن من الأعلاف، على مستوى الذرة وفول الصويا.

سعر اللحوم للمستهلك

وتطرح الدولة لحوم بلدي طازجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية تتراوح بين 200 و220 جنيها للكيلو.





وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.





أسعار اللحوم اليوم

وعن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 شهدت تحركاً في الأسعار بمحال الجزارة فيما واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية وكذلك اللحوم المُجمدة.





أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.





ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.





أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيها، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.





وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو,

أسعار اللحوم الكندوز





وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.