أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة معوضة جزءًا من خسائر أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الذهب اليوم بمتوسط 10 جنيهات للجرام الواحد بعد أن خسر بالأمس 35 جنيهًا في الجرام.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذبًا قويًا حيث ارتفعت الأسعار إلى 2800 جنيه للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عاودت التراجع مرة أخرى إلى 2405 جنيهات للجرام ثم ارتفع إلى 2415 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم مستهل التعاملات 19.240 جنيه ثم ارتفع إلى 19,320 بيع.

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,737 شراء 2,760

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,395 شراء 2,415

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 2,053 شراء 2,070

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,160 شراء 19,320

أسعار الذهب اليوم