عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في البنك المركزي المصري، بعد أن شهد استقرارا منذ ما يقرب من شهرين.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ونعرض لكم سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

txt

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

txt

طرح شهادة ثلاثية بـ عائد شهري وربع سنوي تنافسي | تفاصيل

txt

عائد ثابت شهري وسنوي.. التعمير والإسكان يقدم شهادة إدخار بفائدة متميزة

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري لـ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع متراجعا بنحو قرش واحد.

سعر الدولار اليوم 

ووصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في "ميد بنك".

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية" 

بدء اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

بدأت مصر اليوم أولى فعاليات "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"

وأدار الندوة أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة  التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك بها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

تضمنت الندوة العديد من النقاشات المهمة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

وتطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.
 

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اسعار الدولار اليوم الجنيه سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار مصر سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موضوعات متعلقة

12.5 جنيه للمصري و20 للهندي.. بشرى سارة| انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التخطيط: مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة

طرح شهادة ثلاثية بـ عائد شهري وربع سنوي تنافسي | تفاصيل

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

معهد التخطيط القومي يناقش آفاق التنمية الاقتصادية في تونس

13.8٪ زيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص بمصر

هالة السعيد تبحث سبل التعاون المشترك مع وزير المالية ورئيس جهاز الاستثمار العماني

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ