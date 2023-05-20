الذهب يستعيد جزء من خسائره والجنيه يتعافى أمام الدولار

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة" تغطية إخبارية بعنوان: “ الذهب يستعيد جزء من خسائره والجنيه يتعافى أمام الدولار”.





ويستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم، بينما يشهد انخفاضاً في السوق السوداء، ويعتبر ذلك بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي ، ووكذلك بنك قناة السويس، و سجّل اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار في السوق السوداء هبوطا عند مستويات 36-37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

أما عن أسعار الذهب فشهدت موجة من تراجع الأسعار الغير مسبوق، ويعتبر الأقوى في تاريخ المعدن الأصفر في تعاملات السوق المحلية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب 700 جنيه ، إذ سجل قبل أيام قليلة نحو 19100 جنيه ، فيما سجل اليوم نحو 18400 جنيه للشراء و18,160 جنيها للبيع.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2300 جنيه للشراء، بينما سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18 ، 1,971 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام، عيار 14: 1,533 جنيها، بلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع : 18,160 جنيها، وبلغ سعر الأوقية ، عيار 24: 1,977 دولارا بعد 2056 دولارًا.

ويبدو أن كل هذا نتيجة تدخلات الحكومة، والموافقة على قرار مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية.