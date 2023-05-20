عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد الإعفاءات الجمركية

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الانخفاض بعد أن قارب سعر جرام عيار 21 في وقت سابق مستوى 3000 جنيه ليتراجع عند مستوى 2330 جنيه فيما تراجع الذهب عيار 18 عند مستوى 1997 جنيه.


وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية مزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهو ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

الذهب يواصل السقوط.. انخفاض سعر عيار 21 اليوم الجمعة 19-5-2023

.

وأوضح ناجي فرج في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم، واصفا القرار بأنه قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

ونوه بأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر.

وتوقع حدوث انخفاض في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أو على الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف.

سعر الذهب وزارة التموين والتجارة الداخلية انخفاض سعر الذهب الاسعار العالمية عيار 21 سعر عيار 24 مال واعمال عيار 18 سعر عيار 18 Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

موضوعات متعلقة

2300 جنيه.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20 - 5 - 2023

ترشيحاتنا

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطه الأندية بشأن أزمة اوسوريو

عادة رياضية ومن زاوية أخرى| شاهد… هل قصد لاعب فنربخشه البصق على تريزيجيه أثناء السجود؟

صن داونز يسجل الهدف الأول بخطأ دفاعى للوداد

بعد مزاعم السيطرة الروسية.. أوكرانيا تكشف مستجدات الوضع في باخموت

حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

«صدى البلد» يتابع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية من مقر السفارة بالقاهرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الفتوش

صادم .. صبي يرتدي حذاء ماركة شهيرة في لوحة عمرها 400 عام

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ