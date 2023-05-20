التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد الإعفاءات الجمركية

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الانخفاض بعد أن قارب سعر جرام عيار 21 في وقت سابق مستوى 3000 جنيه ليتراجع عند مستوى 2330 جنيه فيما تراجع الذهب عيار 18 عند مستوى 1997 جنيه.



وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية مزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهو ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

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وأوضح ناجي فرج في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم، واصفا القرار بأنه قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

ونوه بأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر.

وتوقع حدوث انخفاض في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أو على الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف.