انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

شهد الذهب أمس الخميس، تراجعًا بعدما أدت بيانات اقتصادية قوية جديدة بالولايات المتحدة لانحسار التوقعات بأن يهدئ المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة كما تعرض المعدن النفيس لضغوط بسبب التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1956.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل عند 1951.73 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1959.80 دولار عند التسوية.

وجاء عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بالولايات المتحدة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ التراجع في مؤشر الأعمال من بنك الاحتياطي في فيلادلفيا.

وتعرض الذهب لضغوط مع تحول الأسهم الأمريكية للارتفاع وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع بفضل البيانات الاقتصادية.

وتتوقع السوق الآن بنسبة حوالي 20 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة مجددا في يونيو بالمقارنة مع توقع بنسبة 20 بالمئة أن يجري خفضها قبل نحو شهر.

ويعاني المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا عندما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة عوائد الأصول المنافسة مثل السندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 23.47 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1048.27 دولار، وهبط البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1458.87 دولار.