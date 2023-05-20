مديريات التموين: حملات يومية لضبط القمح المحلى المهرب

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم حول جهودهم لضبط القمح المحلي المهرب واستخدامها فى الاغراض غير المسموح بها فى سواء في المزارع السمكية او كأعلاف حيوانية.

وفي محافظة البحيرة أكد مجدى الخضر مدير المديرية وكيل وزارة التموين أن المديرية تمكنت اليوم من ضبط ٢٠٠ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمه لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من أرتكب ذلك.

وفى الجيزة أكدت هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة وكيل الوزارة ضبط ٥٠ طن قمح محلى قبل استخدامها فى الاغراض غير المخصصة لاستخدام القمح.

ونوهت بتوريد الكميات المضبوطه للصوامع بالمحافظة ، وإشارات إلى أن المديرية تتابع يوميًا مصانع صناعه الاعلاف بالمحافظة وتمنع نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

وفى الفيوم تمكنت مديرية التموين من ضبط ٥٣ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها فى الاغراض غير المخصصة لذلك.

وأكد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم وكيل الوزارة بأن المديرية تسيير حملات يوميه لضبط المخالفين للقرارات الوزارة.



وقال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.