في حالة تذبذب.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة معوضة جزءًا من خسائر أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الذهب اليوم بمتوسط 10 جنيهات للجرام الواحد بعد أن خسر بالأمس 35 جنيهاً في الجرام.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذبًا قويًا حيث ارتفعت الأسعار إلى 2800 جنيه للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مرة أخرى إلى 2405 جنيهات للجرام ثم ارتفع إلى 2415 جنيهًا.

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم مستهل التعاملات 19.240جنيه ثم ارتفع إلى 19,320 بيع.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,737 شراء 2,760

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,395 شراء 2,415

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 2,053 شراء 2,070

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 19,160 شراء 19,320

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,737 شراء 2,760 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,509 شراء 2,530 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,395 شراء 2,415 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,053 شراء 2,070 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,597 شراء 1,610 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,369 شراء 1,380 الاونصة بيع 85,125 شراء 85,836 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,160 شراء 19,320 الكيلو بيع 2,737,143 شراء 2,760,000

..