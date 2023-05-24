في حالة تذبذب.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة معوضة جزءًا من خسائر أمس الثلاثاء.
وزاد سعر الذهب اليوم بمتوسط 10 جنيهات للجرام الواحد بعد أن خسر بالأمس 35 جنيهاً في الجرام.
وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذبًا قويًا حيث ارتفعت الأسعار إلى 2800 جنيه للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مرة أخرى إلى 2405 جنيهات للجرام ثم ارتفع إلى 2415 جنيهًا.
وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم مستهل التعاملات 19.240جنيه ثم ارتفع إلى 19,320 بيع.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,737 شراء 2,760
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,395 شراء 2,415
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 2,053 شراء 2,070
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 19,160 شراء 19,320
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,737 شراء 2,760
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,509 شراء 2,530
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,395 شراء 2,415
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,053 شراء 2,070
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,597 شراء 1,610
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,369 شراء 1,380
|الاونصة
|بيع 85,125 شراء 85,836
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 19,160 شراء 19,320
|الكيلو
|بيع 2,737,143 شراء 2,760,000
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