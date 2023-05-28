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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطازجة تبدأ من 195 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

صدى البلد

تستهدف الحكومة توفير اللحوم في الأسواق بأسعار منخفضة بالتزامن من اقتراب عيد الفطر المبارك.

وفي إطار ذلك تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري.

سعر اللحوم للمستهلك

وتوفر وزارة التموين لحوم طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيها لليكلو، كما افتتح وزير الزراعة بالامس معرض خير اهالينا وتباع اللحوم داخلة بداية من 225 جنيها لليكلو للحوم البلدي الطازجة.
 

وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.


 

أسعار اللحوم اليوم 

وعن أسعار اللحوم اليوم الأحد 28-5-2023 واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محالات الجزارة 


 

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم 28 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.


 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.


 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيها، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.


 

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وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو,

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 إلى 180جنيها لليكلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الكندوز 


 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا

 

 

 

 

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