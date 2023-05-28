عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الدواجن الاستقرار اليوم الأحد 28-5-2023، بعد أن تراجعت خلال الأسبوع الماضي بشكل تدريجي  نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 28 مايو 2023، 62 جنيها للكيلو في المزرعة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الإفراج عن الأعلاف ساهم فى عودة مربى الدواجن للنشاط مرة أخرى بداية من شهر رمضان.

وتابع سامح السيد قائلا:" كان يتم إنتاج 2 مليون و500 ألف طائر يوميا وزاد العدد لـ 3 ملايين و500 ألف حاليا، أي أن العدد زاد لمليون".

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، يوجد اكتفاء ذاتى من إنتاج الدواجن بنسبة 99%، وللشعور بأثر هذا الاكتفاء يجب تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. 

txt

مرتبه 3000 جنيه وعليه 14 ألفا!!.. القصة الكاملة لأزمة الضرائب في واقعة هروب لاعب المصارعة

txt

إجراءات حكومية عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. تعرف عليها

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بأكثر من 1500 جنيه فقط .

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاحد

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 28-5-2023 ضمن نشرته الخدمية 
 

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 72 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم استقر عند 62 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحة بين 69 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 69 و70 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

 واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض  56 و 57 جنيها للكيلو. 

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 160 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 86 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها الاسبوع الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيهات.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 88 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 108 جنيهات ليصل في المزرعة إلى 115 جنيها للطبق الواحد 

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الحد متراوحًا بين 8 و9 جنيهًات، متراجعا جنيه واحد عن تعاملات أمس.

 

الدواجن اسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء اليوم اسعار الدواجن اليوم بورصة الدواجن سعر الدواجن للمستهلك سعر الفراخ البلدي سعر الدواجن اليوم سعر الكتكوت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

موضوعات متعلقة

تقرير | التخطيط : تقدم ملحوظ للدولة المصرية في الأمان وسيادة القانون

العمر المتوقع للمرأة | بيان مهم من التعبئة والإحصاء

هالة السعيد: 13 مليار جنيه لتنفيذ 225 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط

محيي الدين: تعزيز مشاركة القطاع الخاص أصبح ضروريًا لتمويل مشروعات التكيف المناخي

جائزة مصر للتميز الحكومي تتابع عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة طنطا

الإحصاء: 1.73% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبرايـر

محيي الدين: محركات العمل المناخي تتضمن حشد التمويل وتفعيل حلول خفض الانبعاثات

الإحصاء:1٫7٪ زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2021

ترشيحاتنا

قبل الهجوم المضاد.. أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي ضخم بطائرات مسيرة.. تفاصيل

طقس غير مستقر يضرب المملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

نهائي أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

تحذير هام لهؤلاء الأشخاص والتوجه للمستشفي فورًا في العواصف الترابية

تفتيش الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالعصا الإلكترونية

الشيخ ممدوح عامر: أنا تلقائي في تصرفاتي ومعاذ الله أن أتجرأ على القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هياكل| تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم.. الكيلو وصل 195 جنيهًأ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ