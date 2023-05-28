أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

واصلت أسعار الدواجن الاستقرار اليوم الأحد 28-5-2023، بعد أن تراجعت خلال الأسبوع الماضي بشكل تدريجي نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 28 مايو 2023، 62 جنيها للكيلو في المزرعة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الإفراج عن الأعلاف ساهم فى عودة مربى الدواجن للنشاط مرة أخرى بداية من شهر رمضان.

وتابع سامح السيد قائلا:" كان يتم إنتاج 2 مليون و500 ألف طائر يوميا وزاد العدد لـ 3 ملايين و500 ألف حاليا، أي أن العدد زاد لمليون".

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، يوجد اكتفاء ذاتى من إنتاج الدواجن بنسبة 99%، وللشعور بأثر هذا الاكتفاء يجب تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بأكثر من 1500 جنيه فقط .

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاحد

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 28-5-2023 ضمن نشرته الخدمية



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 72 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم استقر عند 62 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحة بين 69 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 69 و70 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و 57 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 160 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 86 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها الاسبوع الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيهات.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 88 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 108 جنيهات ليصل في المزرعة إلى 115 جنيها للطبق الواحد

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الحد متراوحًا بين 8 و9 جنيهًات، متراجعا جنيه واحد عن تعاملات أمس.