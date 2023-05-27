توفير اللحوم البلدي بـ 225 جنيها في معرض خير مزارعنا لأهالينا| تفاصيل

علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى، وافتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معرض خير مزارعنا لاهالينا يوفر السلع الغذائية للمواطنين ".

وأضاف محمد القرش :" يتم توفير كافة أنواع السلع ومنها اللحوم البلدي التي تبدأ من 225 جنيه للكيلو ، كما يتم توفير السكر والأرز والعسل والزيوت ".

وتابع محمد القرش :" الأسعار في المعرض أقل من مثيلتها في السوق بنسب تصل لـ 40 % ".

وأكمل محمد القرش :" مواعيد فتح المعرض من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء والمعرض مستمر من اليوم ولمدة شهر ".