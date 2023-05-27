اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى ، ويستمر المعرض شهرًا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا ، كما تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي تصل فيه نسبة التخفيضات من 30 لـ 40%.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، خلال تصريحات له ، على هامش الافتتاح، حرص الدولة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء، وزيادة الإفراجات الجمركية، لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الايجابي فى خفض أسعار الأعلاف.
ويرصد موقع "صدي البلد " قائمة أسعار أهم السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، التى يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ..
- كيلو اللحم البلدي ب 225 جنيهًا
- كرتونة البيض ب 85 جنيهًا
- كيلو الأرز المعبأ بـ 25 جنيهًا
- يتراوح كيلو المكرونة من 18 ل 22 جنيهًا
- كيلو البطاطس بـ 3 جنيهات
- يبدأ كيلو العسل الأسود من 30 جنيهًا .