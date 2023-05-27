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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

صدى البلد

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى ،  ويستمر المعرض شهرًا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا ، كما تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي تصل فيه نسبة التخفيضات من 30 لـ 40%.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، خلال  تصريحات له ، على هامش الافتتاح، حرص الدولة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء، وزيادة الإفراجات الجمركية، لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الايجابي فى خفض أسعار الأعلاف.

ويرصد موقع "صدي البلد " قائمة أسعار أهم السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا،  التى يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ..

- كيلو اللحم البلدي ب 225 جنيهًا 

- كرتونة البيض ب 85 جنيهًا 

- كيلو الأرز المعبأ بـ 25 جنيهًا 

- يتراوح كيلو المكرونة من 18 ل 22 جنيهًا 

- كيلو البطاطس بـ 3 جنيهات

- يبدأ كيلو العسل الأسود من 30 جنيهًا .

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