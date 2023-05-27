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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اليوم السبت جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتى الزراعة، والطب البيطري بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ووكلاء الكليتين.

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

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وقام نائب رئيس الجامعة خلال جولته بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على اللجان  داخل القاعات والمدرجات.


وأكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والاستماع إلى آراء الطلاب حول الامتحانات، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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