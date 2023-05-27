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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق.

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رافقه خلال الجولة الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، ووكلاء الكليتين.


و خلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على اللجان وحسن سير الإمتحانات ، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان. 


وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها كليتي التربية والحقوق عميد كلية الحقوق

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