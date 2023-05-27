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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت من كل أسبوع .. افتتاح سوق للسيارات المستعملة بالقليوبية

سوق السيارات
سوق السيارات

أعلنت محافظة القليوبية افتتاح سوق للسيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، يوم السبت من كل أسبوع، موضحة أنه سيتم توفير جميع الخدمات به، كما يشمل السيارات المستعملة والجديدة وذلك تحت شعار "بيع واشتري عربية عندنا في أمان..وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان".

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وأكدت المحافظة، أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة مبلغ 50 جنيه، موضحة أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، موضحة أنه بمناسبة بدء العمل الأسبوع المقبل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.
وأوضحت المحافظة أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

القليوبية سوق للسيارات المستعملة منطقة سوق البرنس مدينة بنها رض رسوم الدخول

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