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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية للاطمئنان علي الطلاب |صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها " صناعي – تجاري وفندقى " ، للعام الدراسى 2023-2024، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية ، والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

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وتفقد الهجان الإمتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة بنها ومدرسة انس بن مالك للتعليم التجاري ومدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.


وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والفندقية عددهم 49663 طالب وطالبة وعدد اللجان 161 لجنة حيث يبلغ عدد طلاب  الثانوية الصناعي 24673 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 5302 طالب وطالبة موزعين على عدد 18 لجنة ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري 16066 طالب وطالبة موزعين على 54 لجنة وعدد طلاب الثانوى الفندقي يبلغ 3622 طالب وطالبة موزعة على 10 لجان وانتهت الامتحانات العملية والمعملية وتبدأ الامتحانات التحريرية اليوم وستنتهي يوم الخميس ، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز12 استراحة للرجال و12 استراحة المدرسين والقائمين علي سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة.

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القليوبية محافظ القليوبية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023-2024 مدارس مدينة بنها

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