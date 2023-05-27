إجراءات لمنع الغش..49 ألف و664 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للدبلومات الفنية للتخصصات "صناعى، تجارى، فندقي" ، حيث يؤدى 49664 طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 161 لجنة امتحانية على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.

استعدادات مكثفة لاستقبال أعمال الامتحانات

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، والتأكيدعلي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء الامتحانات ، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.

التأكيد على سرية الامتحانات وفتح المظاريف

من جانبها أكدت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، بضرورة التنسيق الفعال مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

منع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

كما أكدت علي لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله مثل حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وكذلك انتحال صفة الطالب، أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.