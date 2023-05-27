عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات لمنع الغش..49 ألف و664 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للدبلومات الفنية للتخصصات "صناعى، تجارى، فندقي" ، حيث يؤدى 49664 طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 161 لجنة امتحانية على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.

مياه القليوبية انقطاع الخدمة عن قرية بلقس لمدة 12 ساعة

استعدادات مكثفة لاستقبال أعمال الامتحانات

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، والتأكيدعلي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء الامتحانات ، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.

التأكيد على سرية الامتحانات وفتح المظاريف

من جانبها أكدت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.
ووجهت مدير تعليم القليوبية، بضرورة التنسيق الفعال مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

منع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

كما أكدت علي لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله مثل حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وكذلك انتحال صفة الطالب، أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

الفنية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم القليوبية الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

دعاء للزوج .. بالرزق والتوفيق وبدوام الصحة طول العمر

ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

أخبار السيارات | أرخص عربية رياضية من فولكس فاجن.. 5 ماركات "زيرو" تبدأ بـ 465 ألف جنيه

أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B .. ألم في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ