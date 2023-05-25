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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيادة أعداد استراحات امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية وتوفير كافة الاحتياجات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا، اليوم الخميس مع مسئولي الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية، في إطار الاستعداد لامتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الاجتماع جاء بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة، ومسؤول استراحة الدبلومات الفنية.


وأكدت مدير تعليم القليوبية، على مسئولي الاستراحات من تجهيز وتوفير الاحتياجات، لافتة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء، مع التشديد على الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات أثناء متابعة الاستراحات، والتأكيد على زيادتها هذا العام نظراً للتوسع في عدد اللجان، وخصوصاً القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم.


وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أنه سيتم تسليم تقرير للمديرية يفيد بانتهاء أعمال تجهيز الاستراحات وما تم إنجازه بكل إدارة تعليمية تحت إشراف المدير العام، ويكون موقعا من قبل مشرف الاستراحة، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة، وفق جدول منظم للعمل، حيث تم تقسيم الإدارات إلى مناطق، لكل منطقة يوم على أن يسلم التقرير مسئول الاستراحات ويلتزم الجميع، باتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير والالتزام بالنظافة.

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