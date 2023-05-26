عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه القليوبية انقطاع الخدمة عن قرية بلقس لمدة 12 ساعة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قريه بلقس التابعه لمركز قليوب ، وذلك اعتباراً من الساعة ١٢ مساء يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023 وحتى الساعه ١٢ ظهر يوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023
 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.
تناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص أبوظبي.. تعرف عليه

بعد نفي الحكومة.. رسوم تنمية جديدة على هذه السلع| الكافيار والشوكولاتة الأبرز

ترشيحاتنا

تواريخ وأرقام.. تفاصيل جديدة في سرقة القرن بالعراق

زيادة أجور ومعاشات المعلمين واستحداث وحدة اقتصادية.. 6 توصيات لتطوير منظومة التعليم

الميزانية وأجور المعلمين.. الحوار الوطني يفتح ملف التعليم قبل الجامعي

خريطة الشواطئ المجانية في مصر.. اتفسح على قد الإيد

المصرف المتحد: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

خطيب المسجد الحرام يحذر من الحديث عن العلاقات الزوجية وشؤون البيت لـ3 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

القصة الكاملة لفتح مقبرة ملكة جمال لبنان بعد 4 سنوات من رحيلها

راتب شهري بدون عمل من التضامن.. من هي الفئة المستحقة؟

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ