مياه القليوبية انقطاع الخدمة عن قرية بلقس لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قريه بلقس التابعه لمركز قليوب ، وذلك اعتباراً من الساعة ١٢ مساء يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023 وحتى الساعه ١٢ ظهر يوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.

تناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.