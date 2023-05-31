سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك مقابل الجنيه

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-5-2023، الاستقرار في جميع البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (المصرف العربي الدولي ،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(بنك مصر، البنك الأهلى المصري ) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك ( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.17جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24جنيه.