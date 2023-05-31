700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-20253 من جديد، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مجددا ، وهو أكثر ما يبحث عنه المصريين في محلات الصاغة.

700 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 700 جنيه ، إذ سجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات ، اليوم نحو 18,720 جنيها ، بعدما سجل قبل بضعة أيام نحو 19420 جنيها، وتراجع سعر الجرام بقوة بعدما وصل إلى مستويات قياسية، إذ هبط سعر عيار 21 الأشهر في مصر بقوة بنحو 500 جنيه.

أسعار الذهب الآن

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قرار الحكومة والبنك المركزي

وهوت أسعار المعدن الأصفر في مصر، قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,320 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وفي نفس الوقت، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب الآن، يبحث عنها الكثير يوميا خاصة سعر عيار 21 عند شراء المشغولات الذهبية، فهو المحبب والمفضل لدى غالبية المصريين، والذي استقر عند 2,325 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم كثير من الراغبين في الشراء ، بسعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام، خاصة عيار 21، عند شراء المشغولات الذهبية.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وأما الراغبون في شراء السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023 بشكل مباشر على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,674 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,340 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,006 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,560 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 18,560 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24