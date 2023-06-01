الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الخميس 01-06-2023، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مجددا، وهو أكثر ما يبحث عنه الراغبون في شراء المشغولات في محلات الصاغة.

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500 جنيه

وتراجع سعر عيار الذهب 21 بنحو 500 جنيه، إذ سجل اليوم 2320 جنيها بحد أدنى ، بعدما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع ، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات ، اليوم نحو 18,720 جنيها، بعدما سجل قبل بضعة أيام نحو 19420 جنيها.

الذهب

قرار حكومي عاجل

وتراجعت أسعار الأصفر في مصر، على خلفية قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,320 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وبالتزامن مع قرار الحكومة الذي أدى إلى هبوط قاسي في أسعار المعدن، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الذهب الآن

ويهتم الملايين من المصريين بسعر الذهب الآن، خاصة سعر عيار 21 عند شراء المشغولات الذهبية، فهو المفضل لدى غالبية المصريين، والذي استقر عند 2,340 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات الذهبية خاصة الخواتم والسلاسل، يكون سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام في مقدمة الأولويات للراغبين في الشراء، خاصة عيار 21.

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بكل سهولة من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وأما الراغبون في شراء السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى كيلو.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 1-6-2023 بشكل مباشر في تقريره اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,674 جنيهًا.

الذهب

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,340 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 2,006 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,560 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 18,560 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24