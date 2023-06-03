نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

يبحث الألاف عن أسعار الذهب اليوم 3-6-2023 ، إذ شهدت أسعار الأصفر موجة تراجع قوية خلال الأيام الماضية ، خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتزامن مع انهيار المعدن عالميا بعد التوصل لاتفاق في الكونجرس حول سقف الدين الأمريكي.

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2000 جنيه

وتراجع سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى منطقة الـ 2000 جنيه مرة أخرى بعدما هبط بنحو 500 جنيه ، إذ سجل اليوم نحو 2010 جنيهات كأقل سعر مقارنة بـ 2500 في ذروة الارتفاع الشهر الماضي، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18,920 جنيها بعدما وصل إلى 22400 جنيه.

الذهب

قرار الحكومة

واهتز سوق الذهب في مصر، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذ أعلن عنه مجلس الوزراء الشهر الماضي، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,345 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

في المقابل ، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، في آخر اجتماع له.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب الآن، محل اهتمام الكثير من المصريين يوميا ، خاصة سعر عيار 21 وعيار 18 ، فهو المفضل لدى غالبية المصريين عن شراء الشبكة، حيث استقر الأول عند 2,365 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية، والثاني 2,027 على التوالي.

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما عن أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، تهم الراغبين في شراء المشغولات بشكل خاص ، خاصة عيار 21 وعيار 18 ،ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بكل سهولة من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

و عند شراء السبائك، يمكون الأمر مختلفا بعض الشيء، حيث تبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى كيلو جرام.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,703 جنيهًات.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,365 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 2,027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 18,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24