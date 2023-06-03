عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الذهب 
الذهب 

يبحث الألاف عن أسعار الذهب اليوم 3-6-2023 ، إذ شهدت أسعار الأصفر موجة تراجع قوية خلال الأيام الماضية ، خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتزامن مع انهيار المعدن عالميا بعد التوصل لاتفاق في الكونجرس حول سقف الدين الأمريكي.

موضوعات متعلقة:

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يونيو 2023

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2000 جنيه

وتراجع سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى منطقة الـ 2000 جنيه مرة أخرى بعدما هبط بنحو 500 جنيه ، إذ سجل اليوم نحو 2010 جنيهات كأقل سعر مقارنة بـ 2500 في ذروة الارتفاع الشهر الماضي، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18,920 جنيها بعدما وصل إلى 22400 جنيه.

الذهب 

قرار الحكومة

واهتز سوق الذهب في مصر، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذ أعلن عنه مجلس الوزراء الشهر الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,345 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

في المقابل ، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، في آخر اجتماع له.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب الآن، محل اهتمام الكثير من المصريين يوميا ، خاصة سعر عيار 21 وعيار 18 ، فهو المفضل لدى غالبية المصريين عن شراء الشبكة، حيث استقر الأول عند 2,365 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية، والثاني 2,027 على التوالي.

الذهب 

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما عن أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، تهم الراغبين في شراء المشغولات بشكل خاص  ، خاصة عيار 21 وعيار 18 ،ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بكل سهولة من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

و عند شراء السبائك، يمكون الأمر مختلفا بعض الشيء، حيث تبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى كيلو جرام.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023 بشكل مباشر اليوم،  على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,703 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,365 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 2,027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 18,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت ، عيار 24: 1,948 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الان أسعار الذهب الأن عيار 21 بالمصنعية أسعار الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

موضوعات متعلقة

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يونيو 2023

تذبذب أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

اليوم .. تدشين مبادرة مودة للمقبلين على الزوج بالعريش

حرائق فى غابات شرق كندا .. والسلطات تعلن الطوارئ | فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

تعرف على مواعيد حفلي عمر خيرت بدار الاوبرا المصرية

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

شهادات عن 30 يونيو| سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة.. والببلاوي أبلغنا بفشل المحاولات السلمية لفض رابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ