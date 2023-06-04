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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الآلاف عن أسعار الذهب اليوم في مصر 4-6-2023، إذ شهدت أسعار المعدن هبوطا جديدا، بعد تراجع كبير الأيام الماضية، خاصة سعر عيار 21 والذي يهتم بشرائه الكثير من المقبلين على الزواج.

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700 جنيه

سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات، تراجع بقوة بنحو 700 جنيه، إذ سجل اليوم 18,760 جنيها بعد أن كان نحو 19420 جنيها، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 21 بنحو 465 جنيها ليسجل اليوم 2335 جنيها بحد أدنى للبيع بعد أن سجل أعلى سعر له 2800 جنيه.

سعر الذهب

قرارحكومي يهوي بالأسعار 

أسعار الذهب في مصر، تراجعت بقوة من مستويات تاريخية، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,335 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وفي نفس التوقيت، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الذهب الآن

ويهتم الراغبين في الشراء أو البيع بـ سعر الذهب الآن ، خاصة سعر عيار 21، فهو المفضل لدى غالبية المصريين عن شراء الشبكة، والذي استقر عند 2,345 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية، فيما يهتم الكثير بسعر عيار 24 عند شراء السبائك.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام، يتم إضافته عند الشراء، و يهتم به الراغب في شراء الشبكة تحديدا، خاصة عيار 21 وعيار 18.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

و عند شراء السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى 1000 جرام.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 4-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,680 جنيهًا.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,345 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,010 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,563 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,680  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,948 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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