إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام أكثر من 1200 مستوطن للمسجد الأقصى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المسجد الأقصى، التي سجلت اقتحام أكثر من 1200 مستوطن، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للزيادة مع استئناف الاقتحامات المسائية، بالتزامن مع اليوم الثالث من عيد العرش اليهودي.

وأوضحت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات الأقصى بحراسة مشددة، وأدلى بتصريحات حول ما وصفه بالسيادة الإسرائيلية على المكان، فيما رافق الاقتحامات أداء صلوات وطقوس تلمودية وإدخال قرابين نباتية إلى باحات المسجد.

وأضافت أبو شمسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي زار حائط البراق برفقة بن غفير وعشرات المستوطنين لأداء صلاة الكهنة، بالتزامن مع تشديد القيود على المقدسيين والمصلين والمرابطين، وإجبار عدد من التجار على إغلاق محالهم لتأمين مسيرات المستوطنين.