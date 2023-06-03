عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 تواصل  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,345 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت

وتسجل متوسط  أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,680 جنيها للجرام.

txt

الذهب ينخفض 25 جنيها في ختام تعاملات اليوم

txt

أسعار الذهب تتراجع 1% بمصر والجرام يفقد 25 جنيها خلال أسبوع

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680
عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457
عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345
عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010
عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563
عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340
الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348
الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760
الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

أهمية أسعار الذهب

وتعد معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

كما يعتبر المعدن الأصفر  وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أيضا تراجع نتيجة وجود توقعات حول  رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏

وبالنسبة لعقود الذهب فقد تراجعت بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل.‏

txt

مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 3-6-2023.. خبير يكشف أسباب الهبوط

txt

الذهب يتراجع بقوة عالميا وصعود الدولار بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجلة 10 سنوات، ‏وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

ويأتي ذلك بعد إقرار الشيوخ الأمريكي تشريعًا لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأمريكية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهيًا بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

موضوعات متعلقة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انخفاض أسعار الذهب 300 جنيه دفعة واحدة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

ليلة وداع ميسي وراموس.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه في ختام الدوري الفرنسي

بـ مقطع فيديو | نزار الفارس يثبت خطوبته لـ حورية فرغلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ