الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

تواصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,345 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت

وتسجل متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,680 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680

عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457

عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345

عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010

عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563

عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340

الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348

الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760

الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

أهمية أسعار الذهب

وتعد معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أيضا تراجع نتيجة وجود توقعات حول رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏

وبالنسبة لعقود الذهب فقد تراجعت بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل.‏

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجلة 10 سنوات، ‏وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

ويأتي ذلك بعد إقرار الشيوخ الأمريكي تشريعًا لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأمريكية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهيًا بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.