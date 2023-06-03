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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينخفض 25 جنيها في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب  في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت  بمقدار 25 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي محلات الصاغة وذلك بالمقارنة بما كان عليه السعر أمس.

 

بحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2335 جنيه للشراء و 2345 جنيه للبيع

سعر الذهب اليوم السبت 3-6-2023

سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023 في مصر

وصل سعر عيار 18 نحو 2001 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2669 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و 1563 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.68 ألف جنيه للبيع و 18.76 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 جنيه للشراء.

وصلت أوقية الذهب إي 82.99 ألف جنيه للبيع و 83.35 ألف جنيه للشراء.

 

قيمة الذهب 


ويعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

تذبذب السعر 

 في السطور التالية سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

وتراجع سعر الذهب في مصر نحو 300 جنيه خلال شهر مايو ليسجل في بداية شهر يونيو 2360 جنيه.

قال أحمد نجم خبير أسواق المال العالمية إن الذهب يشهد موجة تصحيح بعد المبالغة قي ارتفاعه إلى مستويات قياسية مشيرا إلى أنه يتم تداول الذهب المرحلة الحالية خلال مستويات 1960 دولارا للأونصة متوقعا استمرار التصحيح إلى أدنى مستويات 1900.

وأشار إلى توقعات التزام الولايات المتحدة بسداد الديون بالإضافة إلى نهايات مرحلة التشديد النقدي وتوقعات البدء في خفض أسعار الفائدة كلها عوامل قد تشير الي مرحلة تصحيح في المعدن الأصفر.

وتوقع عودة ارتفاع الذهب وتكوين مراكز رأسمالية أدنى مستوى ١٩٠٠ دولار وبالتحديد عند مستويات ١٨٠٠ دولار والتي قد تلقى اقبالا من جانب المستثمرين لتكوين مراكز شراء.. في حين أن تكوين مراكز شراء في الذهب خلال المستويات الحالية أعلى مستوى ١٩٠٠ دولار قد يمثل نسبة مخاطرة عالية.

 

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