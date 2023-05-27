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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يرتفع عالميا والدولار يتراجع | تفاصيل

الذهب يرتفع بقوة
الذهب يرتفع بقوة والدولار يتراجع عالمياً


حققت أسعار المعدن الذهب ارتفاعا ملحوظا بتعاملات نهاية الأسبوع،  مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي المقرر صدورها اليوم، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، وسيكون له تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.

وأثناء تعاملات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 0.60% ووصلت إلي 1,953.14 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.51% وسجلت نحو 1,972.40 دولارا للأوقية.

ولقد استفادت أسعار الذهب على هامش تعاملات اليوم، من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، ويجدر الذكر بهذا الشأن أن ضعف الدولار الأمريكي يؤثر بالإيجاب على أسعار السلع المقومة به وخاصةً أسعار معدن الذهب ، نظرا لأنه يقلل من تكاليف شراؤه.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.17% ووصل إلى 104.002 نقطة، وهذا ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بتداولات اليوم، وذلك في ظل تصريحات بعض صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا، فيما يخص أسعار الفائدة.


وبهذا الإطار أيضا، صرحت عضو الفيدرالي الأمريكي كولينز مساء أمس الخميس؛ بأنه قد يكون الفيدرالي الأمريكي في الوقت المناسب أو يقترب من التوقف عن رفع الفائدة بشكل مؤقت، نظرا لأن التوقف المؤقت عن دورة رفع الفائدة سيمنح البنك مساحة كافية لقياس التأثير التراكمي لجولة رفع الفائدة، وهذا عزز من ارتفاع أسعار الذهب اليوم.

وأيضا، وجدت أسعار الذهب دعما قويا خلال تداولات اليوم، جراء تراجع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضا بنسبة 0.81% ووصلت إلى 3.785 نقطة، وأيضا هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 0.68% وسجلت حوالي 4.138 نقطة، مما ساهم في صعود أسعار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق عن كثب صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل الماضي، والمُزمع صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة، نظرا لأنه يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، وهذا بدوره سينعكس على أداء الدولار الأمريكي وأسعار معدن الذهب.

وفيما يخص أسعار المعادن النفيسة الأخرى بخلاف معدن الذهب ، سجلت عقود الفضة الفورية ارتفاعا بنسبة 1.67% ووصلت إلى 23.12 دولارا، هذا كما صعدت عقود البلاتين بواقع 0.37% وسجلت إلى 1,029.36 دولارا، وأيضا ارتفعت عقود البلاديوم بنسبة 1.73% ووصلت إلى 1,446.36 دولارا

 

 

 

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