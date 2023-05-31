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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023 في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصل سعر الذهب التذبذب محلياً وعالمياً، حيث تشهد أسعار الذهب في اليوم الواحد تحركات عديدة ما بين صعود وهبوط.

وأمس الثلاثاء، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

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تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك

وذلك في ظل توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات حول احتمالية استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، والذي بدوره سيؤثر على أداء كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

 

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,651 شراء 2,674

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,320 شراء 2,340

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,989 شراء 2,006

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,560 شراء 18,720

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,651 شراء 2,674
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,430 شراء 2,451
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,320 شراء 2,340
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,989 شراء 2,006
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,547 شراء 1,560
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,326 شراء 1,337
الاونصةبيع 82,459 شراء 83,170
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,560 شراء 18,720
الكيلوبيع 2,651,429 شراء 2,674,286

 

 

 

 

 

 

 

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