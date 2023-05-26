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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو شعبة الذهب يحذر المضاربين: الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات مطروحة.. فيديو

صدى البلد

قال محمود هيبة جواهرجي وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب خلال المرحلة الراهنة تتأثر بعوامل كثيرة منها خارجية خارجة عن إرادتنا وأخرى محلية متعلقة بندرة الدولار وتحريك سعر الصرف.

وأضاف هيبة خلال حوار مع صدى البلد أن المضاربين على الذهب جعلوا الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات واردة.

وأكد أن الذهب لا يخذل أبدا صديق العمر وليس صديق المصلحة.. حسب تعبيره.

وأشار إلى تأثير قرارات الحكومة بإعفاء الذهب المستورد مع المصريين بالخارج من الجمارك قائلا: بمجرد إصدار قرار إعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج من الجمارك انخفض سعر الجرام من 2800 جنيه إلى 2200 جنيه.

وتابع أن أسعار الذهب تشهد مرحلة من التذبذب بشكل كبير.. ونصح هيبة بادخار الذهب لفترات طويلة المدى ليس أقل من عامين أو 3 أعوام، منوها أن الذهب يحفظ قيمة أموالك وليس أداة استثمار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,657 شراء 2,680
عيار 22بيع 2,436 شراء 2,457
عيار 21بيع 2,325 شراء 2,345
عيار 18بيع 1,993 شراء 2,010
عيار 14بيع 1,550 شراء 1,563
عيار 12بيع 1,329 شراء 1,340
الاونصةبيع 82,637 شراء 83,348
الجنيه الذهببيع 18,600 شراء 18,760
الكيلوبيع 2,657,143 شراء 2,680,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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