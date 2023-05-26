عضو شعبة الذهب يحذر المضاربين: الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات مطروحة.. فيديو

قال محمود هيبة جواهرجي وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب خلال المرحلة الراهنة تتأثر بعوامل كثيرة منها خارجية خارجة عن إرادتنا وأخرى محلية متعلقة بندرة الدولار وتحريك سعر الصرف.

وأضاف هيبة خلال حوار مع صدى البلد أن المضاربين على الذهب جعلوا الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات واردة.

وأكد أن الذهب لا يخذل أبدا صديق العمر وليس صديق المصلحة.. حسب تعبيره.

وأشار إلى تأثير قرارات الحكومة بإعفاء الذهب المستورد مع المصريين بالخارج من الجمارك قائلا: بمجرد إصدار قرار إعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج من الجمارك انخفض سعر الجرام من 2800 جنيه إلى 2200 جنيه.

وتابع أن أسعار الذهب تشهد مرحلة من التذبذب بشكل كبير.. ونصح هيبة بادخار الذهب لفترات طويلة المدى ليس أقل من عامين أو 3 أعوام، منوها أن الذهب يحفظ قيمة أموالك وليس أداة استثمار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023