مفاجأة بشأن أسعار الذهب .. تحرك جديد في عيار 21

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

ومع بداية الحرب الروسية الاوكرانية ارتفع الذهب أكثرمن مرة ليكسر حاجز الـ 3000 جنيه للجرام عيار 21 وعاود الانخفاض بعد قرار الحكومة باعفاء القادمين من الخارج ومعهم ذهب من الجمارك عليه، ثم قرار الحكومة لإنشاء صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية هامة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب اليوم بعد انخفاضة .

في البداية قال ماهر محروس احد تجار الذهب بشارع شبرا: الذهب اليوم انخفض مقارنة بأمس موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في اسعار الذهب، مشيرا الى ان حركة البيع والشراء كبيرة جدا علي السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة .

وأشار محروس إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 2708 و عيار 21 هو2350جنيها وعيار 18 هو2014 جنيها والجنيه الذهب18800موضحا أن الجنيه الذهب انخفض ألف جنيه ويزن 8 جرامات عيار 21 .

واشار محروس أنه بعد طرح الدولة لصندوق الاستثمار في الذهب انخفض أسعار الذهب بقدر بسيط خلال الفترة الحالية متوقعا زيادة انخفاض اسعار الذهب خلال الفترة القادمة.