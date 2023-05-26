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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر.. يعد سعر الذهب في مصر من الأمور الهامة التي ينشغل بها عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد حالة التخبط الذي عاصرها وشهدها على مر الشهور الماضية، حيث شهد سوق الذهب في مصر حالة من العشوائية الكبيرة بشأن أسعاره، وارتفاعها بشكل لم نعهده من قبل ليتخطى  3000 جنيه ثم تراجع بعد ذلك بمستويات طفيفة.

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وشهد اليوم الموافق 26-5-2023 انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب خاصة في سعر جرام الذهب عيار 21 حيث وتراجع  إلى 2310 بعد وصوله سعره لـ 2800 قبل أيام قليلة بالإضافة إلى انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 بشكل كبير.

ويعتبر هذا التراجع الكبير في سعر الذهب، هو الأكبر بعد حالات الارتفاع التاريخية غير المسبوقة التي عصفت به، حيث وصلت قيمة الانخفاض 500 جنيه في سعر الذهب، وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض، وهل سيستمر أم لا.

إعفاء واردات الذهب من الجمارك

 

يعد العامل الأكبر في انخفاض سعر الذهب بشكل كبير هو تداعيات قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث ظهرت تداعيات هذا القرار الإيجابية، بمجرد الإعلان عنه وقبل تطبيقه من الأساس.

أسوة بالذهب.. تحرك برلماني عاجل لإلغاء تطبيق رسوم الإغراق على مواد البناء

 

وأسوة بقرار الحكومة وإلغاء الجمارك والرسوم على الذهب القادم من الخارج، طالب النائب كريم السادات بإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا.

وقال السادات في تصريحاته لـ صدى البلد أنه تقدم بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، للمطالبة  بإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب.

وأوضح "السادات" فى المذكرة الإيضاحية للطلب المقدم منه،  أن أهم اسباب الإرتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء هو عدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح للمستوردين باستيراد البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة والدولة عن الأسواق مما تسبب فى حالة فوضى في سوق الحديد.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا:" المتابعة الجيدة من الأجهزة المعنية هي السبيل لمواجهة جشع التجار والشركات  والقضاء على فوضى التسعير، بالإضافة إلي إلغاء رسوم الإغراق لأنها سبب أساسي أيضا فى أزمة أسعار مواد البناء المستوردة لذلك لابد بالتعامل معها كما حدث مع الذهب واعفائه من الجمارك ".

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2663 جنيهًا  .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو  2441جنيهًا   .


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2330 جنيهًا


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1997جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1553جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1331جنيهًا .


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18640جنيه.


بلغ  سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة  2.6مليون جنيه .


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1952دولار 
 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم

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