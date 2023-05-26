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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 26 مايو 2023

أسعار الذهب في الامارات
أسعار الذهب في الامارات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة  تتراوح ما بين 2 الي 3 درهم في الجرام الواحد.
 

ويستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 26 مايو  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الجمعة  مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 241.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 221.50 درهم إماراتى. 

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  211.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  181.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو  141 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 120.75 درهم إماراتى .

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في النازل.. مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم

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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7517 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1692 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  لـ الكيلو سجلت نحو 241714درهم إماراتى.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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