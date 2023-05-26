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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفاع مفاجئ في أسعار
ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
 

وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس آذار عند 1936.59 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار.

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس آذار. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس آذار.

وبدا أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1420.40 دولار.

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