في النازل.. مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,330 جنيها للجرام مقابل سعره خلال الفترة الماضية والذي وصل إلى 2800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتواصل أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة تراجع حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,640 شراء 2,663

عيار 22 بيع 2,420 شراء 2,441

عيار 21 بيع 2,310 شراء 2,330

عيار 18 بيع 1,980 شراء 1,997

عيار 14 بيع 1,540 شراء 1,553

عيار 12 بيع 1,320 شراء 1,331

الاونصة بيع 82,104 شراء 82,815

الجنيه الذهب بيع 18,480 شراء 18,640

الكيلو بيع 2,640,000 شراء 2,662,857

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن البعض الاخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهرين، على الرغم من أن السبائك تستعد للهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي حيث قام المتداولون بتقييم التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية وحركة السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فيما ارتفعت أسعار الذهب الفوري 0.4 % إلى 1947.86 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1948.40 دولار. ومع ذلك ، فقدت السبائك 1.5% خلال الأسبوع.



ويقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي من إبرام صفقة لخفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 22.94 دولارًا، وارتفع البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1028.71 دولارًا و 1428.38 دولارًا على التوالي.