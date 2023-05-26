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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في النازل.. مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,330 جنيها للجرام مقابل سعره خلال الفترة الماضية والذي وصل إلى 2800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتواصل  أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة تراجع حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

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طرق الاستثمار في الذهب.. وسعر عيار 21 اليوم الجمعة

عيار 24 بيع 2,640 شراء 2,663
عيار 22 بيع 2,420 شراء 2,441
عيار 21 بيع 2,310 شراء 2,330
عيار 18 بيع 1,980 شراء 1,997
عيار 14 بيع 1,540 شراء 1,553
عيار 12 بيع 1,320 شراء 1,331
الاونصة بيع 82,104 شراء 82,815
الجنيه الذهب بيع 18,480 شراء 18,640
الكيلو بيع 2,640,000 شراء 2,662,857

وتعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن البعض الاخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهرين، على الرغم من أن السبائك تستعد للهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي حيث قام المتداولون بتقييم التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية وحركة السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فيما ارتفعت أسعار الذهب الفوري 0.4 % إلى 1947.86 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1948.40 دولار. ومع ذلك ، فقدت السبائك 1.5%  خلال الأسبوع.

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500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

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طرق الاستثمار في الذهب.. وسعر عيار 21 اليوم الجمعة


ويقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي من إبرام صفقة لخفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 22.94 دولارًا، وارتفع البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1028.71 دولارًا و 1428.38 دولارًا على التوالي.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عالميا

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