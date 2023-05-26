استقرار الدولار.. تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر.. الذهب عيار 21 يسجل 2330 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 38.21جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.18جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.22 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.40 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.35جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2330 جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع حيث انخفض اليورو والاستيرليني ،فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.



ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 32.92جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع مقابل 33.40جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 22 قرشا.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.91جنيه للشراء و 38.21جنيه للبيع مقارنة 38.51جنيه للبيع بتراجع 30 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.90جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع مقارنة 34.36جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 22 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.92 جنيه للشراء و33.18جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.91جنيه للشراء و 38.21جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.90جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.06جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع مقارنة و33.42 جنيه بتراجع 22 قرشا.

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.10جنيه للشراء و 38.27جنيه للبيع مقارنة 38.50 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 23 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34جنيه للشراء و34.17جنيه للبيع مقارنة و34.38 جنيه بتراجع 21 قرش .





أسعار العملات العربية



انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بقيمة تتراوح مابين 8 الي 11 قرش فى بنوك مصر و الأهلى والبنك المركزي، فيما أستقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.38جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع مقارنة ب و100.46جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 11 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.38جنيه للشراء و 100.35جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.28جنيه للشراء و 100.63جنيه للبيع مقارنة 100.70 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 7 قروش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2663 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2441جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2330 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1997جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1553جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1331جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18640جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.6مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1952دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم