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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 3-6-2023.. خبير يكشف أسباب الهبوط

صدى البلد

سعر الذهب اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في مصر، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب. في السطور التالية سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

وتراجع سعر الذهب في مصر نحو 300 جنيه خلال شهر مايو ليسجل في بداية شهر يونيو 2360 جنيه.

قال أحمد نجم خبير أسواق المال العالمية إن الذهب يشهد موجة تصحيح بعد المبالغة قي ارتفاعه إلى مستويات قياسية مشيرا إلى أنه يتم تداول الذهب المرحلة الحالية خلال مستويات 1960 دولارا للأونصة متوقعا استمرار التصحيح إلى أدنى مستويات 1900.

وأشار إلى توقعات التزام الولايات المتحدة بسداد الديون بالإضافة إلى نهايات مرحلة التشديد النقدي وتوقعات البدء في خفض أسعار الفائدة كلها عوامل قد تشير الي مرحلة تصحيح في المعدن الأصفر.

وتوقع عودة ارتفاع الذهب وتكوين مراكز رأسمالية أدنى مستوى ١٩٠٠ دولار وبالتحديد عند مستويات ١٨٠٠ دولار والتي قد تلقى اقبالا من جانب المستثمرين لتكوين مراكز شراء.. في حين أن تكوين مراكز شراء في الذهب خلال المستويات الحالية أعلى مستوى ١٩٠٠ دولار قد يمثل نسبة مخاطرة عالية.

أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 2365 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 2027 جنيها

سعر جرام الذعب عيار 24 2703 جنيها

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,680 شراء 2,703
عيار 22بيع 2,457 شراء 2,478
عيار 21بيع 2,345 شراء 2,365
عيار 18بيع 2,010 شراء 2,027
عيار 14بيع 1,563 شراء 1,577
عيار 12بيع 1,340 شراء 1,351
الاونصةبيع 83,348 شراء 84,059
الجنيه الذهببيع 18,760 شراء 18,920
الكيلوبيع 2,680,000 شراء 2,702,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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