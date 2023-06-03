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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتراجع بقوة عالميا وصعود الدولار بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

الذهب يتراجع بقوة
الذهب يتراجع بقوة

تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 339 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 190 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 253 ألف وظيفة في أبريل وبعد مُراجعتهم اصبحوا 294 ألف فقط.

وأظهر التقرير في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.7% من 3.4% في إبريل وهو أدنى مُستوى له منذ عام 1969 في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 3.5% كما ارتفع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% في حين كان المُنتظر ثباته عند 6.6% كما كان في ابريل.

وعن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.3% كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع في ابريل ب 0.5% إلا انه تم مُراجعته اليوم ليُصبح 0.4% بارتفاع سنوي جاء ب 4.3% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.4% سنوياً كما حدث في أبريل.

و أشارت ميشيل بومان عضوة لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي منذ 2018 إلى التعافي الذي تشهده الأسعار داخل سوق العقارات، موضحةً أنه "سيكون لاستقرار أسعار المنازل تأثير على خطوات البنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة لاحتواء التضخم"، وفقًا لرويترز.

من جانبها قالت لوريتا ميستر رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وعضوة اللجنة الاحتياطية إنها لاتزال تُفضل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر.

في حين كان رأي عضو لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي والمرشح لمنصب نائب الرئيس فيليب جيفرسون مُخالفاً مشيرا إلى أن توقف الفدرالي عن الرفع حالياً سيُعطيه فُرصة اكبر لرؤية وفحص مزيد من البيانات لمعرفة ما مدى الاحتياج لسياسة نقدية مستشهدة من أجل احتواء التضخم وفقًا لرويترز أيضاً.

 واتفق معه عضو لجنة السوق ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية فيلادلفيا باتريك هاركر الذي قال صراحةً يوم الأربعاء الماضي أنه يميل إلى دعم "التوقف" عن رفع أسعار الفائدة الاجتماع القادم لأعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي في ال 13 و ال 14 من يونيو الجاري بإذن الله.

وكان رد الفعل المبدئي لصدور تقرير سوق العمل اليوم هو ارتفاع الدولار أمام كافة العملات الرئيسية وأمام الذهب أيضاً مع اتجاه العوائد داخل أسواق المال الثانوية للارتفاع بشكل جماعي داعمة للجاذبية الدولار.

وأصبح العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق حالياً فوق ال 3.66% بعدما كان بالقرب من 3.61% قبل صدور هذا التقرير الذي وضع الذهب تحت ضغط هبط به إلى الآن لحدود 1961 دولار للأونصة.

كما هبط اليورو ل 1.0725 أمام الدولار الذي واصل الصعود أمام الين ليتواجد حالياً عند 139.7، كما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع فور صدور البيان وأيضاً بعد بداية جلسة التداول بالورصة الامريكية.

ويتواجد مؤشر داو جونز الصناعي المُستقبلي حالياً بالقرب عند 33525 خلال التداولات الامريكية وبعد صدور ذلك التقرير صعد أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 4270 حيثُ يتواجد حالياً، كما ارتفاع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد بالقرب من 14550 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.

ومن الصعب تجاهل تأثير هذا الأداء الجيد لسوق العمل على الاقتصاد والطلب بشكل عام داخل الولايات المُتحدة، رغم أن قوة أداء سوق العمل تمنح أيضاً في نفس الوقت الفُرصة للفدرالي للاحتفاظ بسعر الفائدة مُرتفعاً مُدى أطول، ما يُسهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض وإضعاف الإنفاق على الاستثمار بشكل عام وهو أمر سلبي بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية.

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